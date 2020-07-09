В Минздраве прокомментировали видео с умирающим мужчиной

Это может привести к нехорошим последствиям.

В министерстве здравоохранения прокомментировали видео с мужчиной, подключенным к пятилитровому пластиковому бутылю с прозрачной жидкостью, бытует мнение, что это самодельный "аппарат" ИВЛ, передает корреспондент zakon.kz.

Думаю, это аппарат Боброва, он так и выглядит для овладения кислорода. Мы даем, это называется оксигеннотерапия. Мы не тяжелым больным со сниженной сатурацией для насыщения кислородом предоставляем через кислородный баллон, пропускаем через аппарат Боброва. Это увлажненный кислород. Думаю, на видео этот аппарат. Сложилось впечатление как будто это самодельный. Все наши стационары, мы требуем, где лечатся больные от КВИ 50% должны быть с кислородной подводкой, из них 15% должны обеспечиваться ИВЛ аппаратами, еще 15% не инвазивными аппаратами. Отставные 30%вот такими аппаратами Боброва или кислородными концентратами, - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Со своей стороны, министр Алексей Цой отметил, что есть случаи с использованием самодельных "аппаратов" ИВЛ. Он призвал не увлекаться ими.

В социальных сетях мы тоже видим различные способы, когда граждане пытаются сделать что-то своими руками и попытаться повысить свою дыхательную функцию различными средствами. Бывают, что даже самодельные устройства увидят в интернете, у себя дома делают, для того, чтобы самостоятельно начать лечение. Здесь надо быть очень осторожными. потому что именно легкие, если жидкость нечистая поэтому есть возможность бактериального заражения. Эти вот приборы, которые делаются своими руками, очень внимательно к ним подходить. Всегда есть риск того, что может привести к усложнениям. К сожалению, у нас такие факты есть. Они не только у нас. Поэтому здесь нужно предостеречь наших граждан. Выверить эту тактику лечения со своими докторами, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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