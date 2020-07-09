Когда в Алматы откроют новые развязки

На данный момент идет строительство.

В 2020 году в Алматы продолжается строительство 3-х транспортных развязок (проспект Рыскулова – улица Емцова, проспект Сейфуллина – улица Жансугурова, улица Бухтарминская – Кульжинский тракт), пробивка проспекта Абая и улицы Саина, передает zakon.kz. .

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан рассказал, что на строящейся развязке по Рыскулова-Емцова сейчас проводятся работы по устройству дорожной одежды с южной стороны проспекта Рыскулова, по сносу выкупленных, изъятых домостроений по северной стороне Рыскулова. До конца не изъято несколько участков и объектов недвижимости. Полное завершение работ запланировано на следующий год.

По Сейфулина-Жансугурова также проводятся работы по физическому сносу изъятых, выкупленных домостроений. В этом году будут начаты работы по строительству туннелей. Полное завершение запланировано на следующий год, при полном изъятии всех попадающих (в зону строительства развязки - Авт) домостроений, - рассказал он.

На месте будущей развязки на пересечении Бухтарминской и Кульджинского тракта (Аэропортовское кольцо) ведутся работы по изъятию земельных участков и объектов недвижимости как на территории города, так и на территории Алматинской области, завершение запланировано на конец следующего года.

Кроме того, в Алматы на этот год запланировано завершить строительство 47 км новых дорог из 120 км, отремонтировать средним ремонтом 283 улиц протяженностью 200 км, выполнить устройство и ремонт тротуаров протяженностью 30 км. А также текущим ремонтом запланировано отремонтировать 300 тыс.м2 асфальтобетонного покрытия на УДС города.

Также для обеспечения безопасности пешеходов начаты работы по строительству 5-и надземных пешеходных переходов на магистральных улицах города.

Альберт Ахметов

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