51 кг конопли и 57 кустов марихуаны изъяли полицейские в Алматинской области

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом за сутки выявили два факта незаконного культивирования запрещенных растений.

У жителей Алматинской области изъяли коноплю и марихуану, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом за сутки выявили два факта незаконного культивирования запрещенных растений. Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по статье 300 ч. 1 УК РК.

В Енбекшиказахском районе у 26-летнего жителя села Кызылшарык правоохранители изъяли растение сорта "конопля" общим весом 51 кг.

Во втором случае, у 54-летнего жителя поселка Байсерке Илийского района изъято 57 кустов запрещенного к культивированию растения марихуана.

Оба подозреваемых в соответствии со статьей 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК,

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