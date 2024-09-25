Полиция изъяла у продавца магазина в туркестанской области более 90 запрещенных вэйпов

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили факт незаконной продажи запрещенных вейпов.

Так, в Сайрамском районе полицейские установили, что на одной из улиц 31-летний продавец свободно реализует в магазине запрещенные вейпы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали жителя Сайрамского района, у которого изъяли 92 штуки вэйпов (одноразки).

В настоящее время по данному факту проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств.

Напомним, с 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. В Уголовный кодекс Республики Казахстан добавлена ст. 301-1 "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них"