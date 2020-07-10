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Патриархи Феофил и Даниил обеспокоены превращением храма Софии в Стамбуле в мечеть

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения высшего административного суда Турции - Госсовета - по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть.

Фото : cappadociavisit10 июля 2020, 07:11

Патриархи Иерусалимский и Румынский Феофил и Даниил вслед за патриархом Московским Кириллом выразили обеспокоенность возможным превращением храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Свою обеспокоенность возможным превращением Святой Софии в мечеть выразили Предстоятели еще двух Поместных Православных Церквей. Патриарх Иерусалимский Феофил III высказал сожаление, что вековая традиция межконфессионального мира и уважения может быть прервана, - написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, патриарх Феофил поставил в заслугу Турции то, что почти сто лет собор Святой Софии сохранял музейный статус, и выразил надежду, что турецкое государство будет уважать нынешний статус собора и не станет его менять.

Патриарх Румынский Даниил в свою очередь назвал Святую Софию символом христианской веры и цивилизации, подчеркнув ее уникальное культурное значение. Румынский Патриарх также выразил свою солидарность со всеми, кто встал на защиту собора, - добавил Легойда.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения высшего административного суда Турции - Госсовета - по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от этого решения. Госсовет рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии 2 июля. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней. Патриарх Кирилл ранее резко осудил возможное превращение Софийского храма в мечеть.


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