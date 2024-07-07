Эрдоган: Дисквалификация футболиста Турции на Евро-2024 имеет политический контекст

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 июля 2024 года высказался по поводу решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о дисквалификации игрока турецкой сборной Мериха Демирала, сообщает Zakon.kz.

Глава государства пояснил, что этот шаг – наказание для всей турецкой нации, пишет агентство Anadolu. В беседе с журналистами он добавил, что дисквалификация Демирала направлена не столько против самого футболиста, сколько против самой страны.

"Дисквалификация УЕФА турецкого футболиста Мериха Демирала на чемпионате Европы – политически мотивированное решение, бросившее тень на турнир", – уверен Эрдоган.

Президент отметил, что национальная сборная Турции ответила на проявленную к ней несправедливость блестящей игрой.

7 июля турецкая футбольная сборная завершила участие в Евро-2024. Сборная Нидерландов обыграла команду Турции в четвертьфинальном матче чемпионата со счетом 2:1.

2 июля защитник сборной Турции Демирал в матче с командой Австрии забил два гола, после чего в радостном порыве продемонстрировал жест турецких националистов, запрещенный в Австрии и Франции.

В связи с этим Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начала в отношении него расследование.