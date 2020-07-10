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Локдаун на выходные объявили в Костанайской области

Жителям региона запрещено покидать дома за исключением ряда случаев.

Фото : Depositphotos10 июля 2020, 12:31

Главный санврач Костанайской области постановил объявить локдаун на грядущие выходные дни в регионе, передает zakon.kz.

C 00.00 часов 11 июля по 00.00 часов 13 июля в Костанайской области вводится запрет на:

1. Выход жителей из домов, за исключением: на работу, обращения за медпомощью, приобретения продовольственных товаров и лекарств, выноса мусора, поездок на дачу, поездок для ухода за больными и престарелыми людьми, выгула животных.

2. Все виды игровой и развлекательной деятельности.

3. Общественный транспорт (за исключением дачных маршрутов).

4. Объектов общественного питания, всех торговых объектов, кроме продуктовых.

5. Всех торговых рынков, кроме продуктовых оптовок.

6. Скверов, парков, набережных, пляжей.


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