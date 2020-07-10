В Кызылординской области снизили тариф на свет

Тариф снизят на 8,7%.

В Кызылординской области снижен тариф на услуги по передаче электрической энергии, передает zakon.kz

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" на услуги по передаче электрической энергии с учетом ставки рефинансирования составила 334 483 649 тенге, - сообщили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области.

Ведомство утвердило для АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" временный компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 августа 2020 года в размере 4,501 тенге за 1 кВт.час без НДС или со снижением на 8,7% от действующего тарифа 4,932 тенге, сроком на один год.

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