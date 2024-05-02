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Законодательство РК

Тарифы на электроэнергию снизили в Шымкенте и Туркестанской области для бизнеса

Тарифы на электричество снизили в Шымкенте и Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В городе Шымкенте и Туркестанской области снизили тарифы на электроэнергию для бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 2 мая в Комитете по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК (КРЕМ МНЭ РК), ТОО "Энергопоток" уведомило областной департамент комитета о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц Шымкента и Туркестанской области на 12,4%: с 42,23 тенге до 37 тенге/кВт⋅ч.

Сниженный тариф введен с 1 мая 2024 года. В целом он будет снижен для более 32 тыс. абонентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) региона.

"Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций (НЭСО). Данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей", – отметили в комитете.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход юридических лиц и бюджетных организаций города и области от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Энергопоток"), что привело к увеличению объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно, и снижению самого тарифа.

"Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица Шымкента и Туркестанской области, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО "Энергопоток", – резюмировали в КРЕМ.

По возникшим вопросам можно обратиться в один из офисов ТОО "Энергопоток":

Для юридических лиц:

г. Шымкент, ул. Токаева, д. 27, тел. 777-333;

г. Шымкент, мкр. Сауле, ул. Зерде, д. 30, тел. 777-333;

г. Туркестан, ул. Мусрепова, д. 27, тел. 3-34-03.

А также ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит":

Офис по адресу: г. Шымкент, ул. Саттарханова, д. 10/1, тел. 50-57-11.

В феврале 2024 года сообщалось о снижении в два раза тарифов на комуслуги в Текели и еще четырех районах Жетысуской области.

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