Атыраускую область отнесли к регионам, с наиболее напряженной ситуацией с КВИ

Суточный прирост заболевших в регионе – 4,9%.

Фото : Кадр из видео

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов прокомментировал ужесточение ограничительных мер в Атырауской области, передает zakon.kz.

Атырауская область относиться к регионам, с наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией, где наибольший суточный прирост составил 4,9%, притом, что по стране этот показатель составляет 3%, - заявил Шоранов.

Также он назвал причину большого количества заражений в регионе.

Всего более семи тысяч пациентов заболело во время пандемии. Этот показатель превышает республиканский более, чем в три раза. Большую роль сыграло наличие крупных предприятий, где много прибывших работников, - сказал Шоранов.

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