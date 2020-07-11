Кыргызский таксист победил сотрудника Росгвардии
Это он въехал в толпу людей во время ЧМ-2018 в России.
Фото : Eurosport/Getty images11 июля 2020, 11:17
Анарбек Чынгыз из Кыргызстана продолжает шокировать Россию. Ранее он въехал в толпу людей во время ЧМ-2018, а теперь стал профибойцом, передает zakon.kz.
Кыргызский таксист стал бойцом профессиональной лиги по кулачным боям – Hardcore Fighting Championship.
В своем первом бою он одолел 27-летнего сотрудника Росгвардии Рината Надрова.
Бой продлился все запланированное время, три раунда. В крайнем раунде кыргызский боец отправил российского соперника в нокдаун, Чынгызу в итоге присудили победу.
Напомним, Анарбек Чынгыз во время чемпионата мира по футболу-2018 въехал на автомобиле в группу мексиканских болельщиков,
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