Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле

Мужчина въехал в толпу людей, праздновавших победу ФК "Ливерпуль" в Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 26 мая 2025 года в центре Ливерпуля, Великобритания. Тысячи болельщиков вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу "Ливерпуля" в Премьер-лиге, по пути приветствуя игроков клубами красного дыма.

Кадры распространились в соцсетях. Видео содержит сцены насилия .

Мужчину, находившегося за рулем автомобиля задержали, пишет Sky News.

На данный момент полиция не предоставила данных о числе пострадавших. Мотивы автомобилиста неизвестны.

Ранее 44 болельщика немецкого футбольного клуба "Гамбург" пострадали во время празднования возвращения своих любимцев в Бундеслигу. Один из фанатов даже получил тяжелые травмы.