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Мир

Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле

футбольные фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 23:29 Фото: freepik
Мужчина въехал в толпу людей, праздновавших победу ФК "Ливерпуль" в Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 26 мая 2025 года в центре Ливерпуля, Великобритания. Тысячи болельщиков вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу "Ливерпуля" в Премьер-лиге, по пути приветствуя игроков клубами красного дыма.

Кадры распространились в соцсетях. Видео содержит сцены насилия.

Мужчину, находившегося за рулем автомобиля задержали, пишет Sky News.

На данный момент полиция не предоставила данных о числе пострадавших. Мотивы автомобилиста неизвестны. 

Ранее 44 болельщика немецкого футбольного клуба "Гамбург" пострадали во время празднования возвращения своих любимцев в Бундеслигу. Один из фанатов даже получил тяжелые травмы. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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