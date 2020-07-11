У Бари Алибасова обнаружили необратимые нарушения в мозгу из-за алкоголизма

По словам Алибасова-младшего, у его отца всего лишь два процента на выздоровление.

У продюсера Бари Алибасова обнаружили необратимые нарушения коры головного мозга, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил его сын.

Этот психоз, как правило, появляется на последней, третьей стадии алкоголизма. До августа 73-летний Алибасов пробудет в психиатрической клинике, а затем на 2 года уедет в Калининград на реабилитацию.

По словам Алибасова-младшего, у его отца всего лишь два процента на выздоровление.

В конце июня Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события.

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