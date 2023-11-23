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У Бари Алибасова обнаружили опухоль

У Бари Алибасова обнаружили опухоль Фото: wikimedia
У продюсера группы "На-На" Бари Алибасова врачи обнаружили опухоль, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, к врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе и частое мочеиспускание.

В ближайшее время ему предстоит операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе.

В августе 2023 года сын Бари Алибасова рассказал, что у артиста ухудшилось состояние здоровья. По его словам, помимо проблем с памятью, у звезды продолжает сужаться пищевод.

4 июня 2019 года Алибасова госпитализировали с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.

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