В Павлодарской области примут дополнительные меры по борьбе с пандемией

Наличие медицинских препаратов в Павлодарской области проверяется ежедневно. По словам заместителя руководителя департамента Замзагуль Дощановой, мониторинг 45 аптек проводится с выездом, еще 174 аптеки проверяют в онлайн-режиме.

В Павлодарской области увеличат количество мобильных бригад, число кислородных точек в стационарах доведут до 600, за поликлиниками закрепят автомобили акиматов, передает zakon.kz.

Эти и другие меры, о которых шла речь накануне на расширенном заседании Правительства РК под председательством Главы государства, обсудили на онлайн-совещании в акимате Павлодарской области.

Одним из вопросов, требующих оперативного решения, остается перераспределение средств филиала Фонда медицинского страхования на противоэпидемические меры. Речь идет о дополнительном обеспечении провизорных стационаров, лекарственном обеспечении и ряде других вопросов.

Настоятельно требую пересмотреть подход по перераспределению средств фонда медстрахования. Это необходимо делать в ручном режиме и максимально оперативно, с учетом текущих нужд поликлиник и стационаров. Необходимо находиться в тесном взаимодействии с представителями управления здравоохранения, главными врачами. Тогда мы действительно поддержим наши медицинские организации, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Средства из фонда в том числе намерены направить на увеличение количества мобильных бригад для лечения жителей на дому. Сегодня на базе поликлинической сети региона работают 59 мобильных бригад.

Мы планируем довести число мобильных бригад до 93, которые в сутки будут обслуживать до 1,4 тысячи вызовов на дом, - отметил и. о. руководителя управления здравоохранения Биржан Досмаилов. - Они будут обеспечены всем необходимым для работы с населением.

Абылкаир Скаков отметил, что мобильные бригады должны быть оперативными. Для этого он поручил закрепить машины из автохозяйств областного, городских и районных акиматов за поликлиниками. Кроме того, планируется задействовать средства, накопленные в общественном фонде против КВИ. Также глава региона предложил увеличить коечный фонд дневных стационаров, который сегодня составляет более 400 коек.

Сейчас очень важно правильно организовать работу первичного медико-санитарного звена, чтобы максимальное количество пациентов излечивалось именно на этом этапе, - заявил аким. – Обеспечение безопасности врачей первичного звена – одна из ключевых задач, они должны иметь все необходимые средства индивидуальной защиты.

На совещании обсудили и ситуацию в провизорных стационарах региона, где на сегодня находится более 2,5 тысячи пациентов. Абылкаир Скаков потребовал в кратчайшие сроки приобрести дополнительное оборудование для подачи кислорода.

Финансирование на эти цели есть, - сказал глава региона. – Поручаю максимально оперативно отработать вопрос с обеспечением кислородных точек. Сегодня в области 226 кислородных точек. В ближайшее время будут оборудованы еще 280. Их общее количество в последующем необходимо довести до 600.

Что касается обеспечения аптечной сети лекарствами, то, как сообщили в ДККБТУ, наличие медицинских препаратов в Павлодарской области проверяется ежедневно. По словам заместителя руководителя департамента Замзагуль Дощановой, мониторинг 45 аптек проводится с выездом, еще 174 аптеки проверяют в онлайн-режиме.

Вчера в регион поступили противовирусные препараты для взрослых, - сообщила Замзагуль Дощанова. - Ожидается поставка 16600 упаковок антибиотиков, 4500 упаковок жаропонижающих и 3900 упаковок противовирусных препаратов.

По итогам совещания аким области дал ряд поручений всем задействованным службам и уверил медицинское сообщество в максимальной поддержке со стороны местных исполнительных органов.

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