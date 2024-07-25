Осужден руководитель отдела в МЧС по Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Руководитель отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области осужден на три года, сообщает Zakon.kz.
Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности, передает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
"Согласно ст. 10 Закона "О государственной службе", руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих", – говорится в сообщении агентства.
В этой связи по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области, внесенному в порядке ст. 200 УПК, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее в ВКО осудили чиновников за незаконное предпринимательство.
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