Жалгас Жумагулов обратился к землякам после поражения в бою UFC

Ничего страшного. Вернемся еще сильнее, - сказал казахстанский боец.

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов после своего поражения в дебютном бою в UFC обратился к соотечественникам, сообщает zakon.kz.

В Stories Instagram Жалгас опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ассалам алейкум всем. Рахмет, что поддерживаете меня, болеете. Ничего страшного. Вернемся еще сильнее. Не получилось обрадовать сегодня страну в такой тяжелый момент. Но ничего, еще обрадуем. Всем рахмет. Вернемся еще сильнее, - сказал он.

31-летний Жумагулов в своем первом бою в промоушене встретился в трехраундовом противостоянии с 14-м номером наилегчайшего веса - 24-летним Раулином Пайвой из Бразилии. Судья единогласно отдали победу бразильцу, несмотря на что у Жалгаса Жумагулова было 74 очка против 56 и 3 тейкдауна, а у соперника - ни одного.

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