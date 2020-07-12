Жалгас Жумагулов обратился к землякам после поражения в бою UFC
Ничего страшного. Вернемся еще сильнее, - сказал казахстанский боец.
Фото : Instagram12 июля 2020, 11:51
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов после своего поражения в дебютном бою в UFC обратился к соотечественникам, сообщает zakon.kz.
В Stories Instagram Жалгас опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.
Ассалам алейкум всем. Рахмет, что поддерживаете меня, болеете. Ничего страшного. Вернемся еще сильнее. Не получилось обрадовать сегодня страну в такой тяжелый момент. Но ничего, еще обрадуем. Всем рахмет. Вернемся еще сильнее, - сказал он.
31-летний Жумагулов в своем первом бою в промоушене встретился в трехраундовом противостоянии с 14-м номером наилегчайшего веса - 24-летним Раулином Пайвой из Бразилии. Судья единогласно отдали победу бразильцу, несмотря на что у Жалгаса Жумагулова было 74 очка против 56 и 3 тейкдауна, а у соперника - ни одного.
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