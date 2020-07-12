"Біздің батырлар" - акция в Мангистау посвящена борцам с коронавирусом

Это не только врачи. Планируется показать лица медсестер, фельдшеров, санитаров. Также будут отмечены работники полиции.

В Актау появились билборды с фотографиями и именами врачей, борющихся с пандемией коронавируса в Мангистауском регионе, сообщает zakon.kz.

Как прокомментировали акцию в областном акимате, акция "Біздің батырлар" посвящена всем, кто рискует своим здоровьем и жизнями в борьбе с пандемией

Это не только врачи. Планируется показать лица медсестер, фельдшеров, санитаров. Также будут отмечены работники полиции. Ведь они тоже на первой линии обороны с эпидемией – стоят на блокпостах, перевозят зараженных людей, контактируют с тяжелобольными. Всего в Актау будет поставлено около 100 таких билбордов.

Акцию акимата Актау поддержал аким области Серикбай Трумов. Как рассказали в акимате, акция проводится при финансовой поддержке местных бизнесменов.

На 12 июля зарегистрированных 58253 случаев COVID-19. Из них в Мангистауской области – 1942. Всего по республике выздоровело от инфекции 33814 человек.

Как известно, в Казахстане пандемия коронавируса сопровождается эпидемией пневмонии неуточненного типа. Президент Токаев назвал ситуацию чрезвычайной.

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