Всемирный совет церквей просит Турцию пересмотреть решение по Святой Софии

Авторы письма отметили, что Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей.

Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии написали письмо с просьбой к главе Турции Реджепу Тайип Эрдогану, где речь идет о пересмотре решения о лишении Собора Софии статуса музея, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

По словам представителей Всемирного совета церквей, который объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности.

В тексте письма говорится, что решение Эрдогана вызвало чувство "горя и разочарования" у авторов.

С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий, - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук.

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