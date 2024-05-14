Паводки в Казахстане: Всемирный банк предложил грант на проведение оценки ущерба

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 14 мая провел встречу с представителями Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (МФК, входит в структуру ВБ) в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, стороны обсудили ход реализации ранее профинансированных инвестиционных проектов и грантов, выделенных на экологические проекты, а также возможные новые направления сотрудничества.

"Группа Всемирного банка заинтересована в финансировании проектов по переработке бытовых отходов, реконструкции инфраструктуры, развитию сельского хозяйства, водной и энергетической отраслей, восстановлению Аральского моря, развитию науки и образования. В качестве грантовой поддержки в сложный для страны период предложено проведение оценки ущерба, причиненного масштабными паводками", – говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров отметил, что Казахстан придает большое значение партнерству с группой Всемирного банка, способствующему социально-экономическому развитию республики. Для более эффективного взаимодействия казахстанская сторона намерена устранить имеющиеся бюрократические барьеры. Например, исключить требование по предоставлению контргарантий при получении международного финансирования для квазигосударственных компаний.

"Группа Всемирного банка является одним из важных стратегических партнеров и крупнейшим источником прямых инвестиций для нашей страны уже более 30 лет. Мы намерены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые совместные проекты", — сообщил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в свои дома после начала паводков вернулся 60 271 казахстанец. В пунктах временного размещения остаются 5360 человек.



