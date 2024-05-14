Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки в Казахстане: Всемирный банк предложил грант на проведение оценки ущерба

Паводки в Казахстане: Всемирный банк предложил грант на проведение оценки ущерба , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 19:12 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 14 мая провел встречу с представителями Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (МФК, входит в структуру ВБ) в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, стороны обсудили ход реализации ранее профинансированных инвестиционных проектов и грантов, выделенных на экологические проекты, а также возможные новые направления сотрудничества.

"Группа Всемирного банка заинтересована в финансировании проектов по переработке бытовых отходов, реконструкции инфраструктуры, развитию сельского хозяйства, водной и энергетической отраслей, восстановлению Аральского моря, развитию науки и образования. В качестве грантовой поддержки в сложный для страны период предложено проведение оценки ущерба, причиненного масштабными паводками", – говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров отметил, что Казахстан придает большое значение партнерству с группой Всемирного банка, способствующему социально-экономическому развитию республики. Для более эффективного взаимодействия казахстанская сторона намерена устранить имеющиеся бюрократические барьеры. Например, исключить требование по предоставлению контргарантий при получении международного финансирования для квазигосударственных компаний. 

"Группа Всемирного банка является одним из важных стратегических партнеров и крупнейшим источником прямых инвестиций для нашей страны уже более 30 лет. Мы намерены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые совместные проекты", — сообщил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в свои дома после начала паводков вернулся 60 271 казахстанец. В пунктах временного размещения остаются 5360 человек. 


Читайте также

Вячеслава Дудника уволили с поста вице-министра здравоохранения
Вячеслава Дудника уволили с поста вице-министра здравоохранения
Где в Казахстане больше всего безработных
Где в Казахстане больше всего безработных
Главное за день, 14 мая 2024 года
Кому дадут визу кочевников, когда получат права мопедисты, сыну депутата изменили приговор: главное за день
Диана Абдуллаева
Всемирный банк Правительство РК Нурлан Байбазаров Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: