Токаев посмертно присвоил звание "Герой труда Казахстана" двум врачам

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга.

Токаев издал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан двух скончавшихся медиков, передает zakon.kz.

Текст указа размещен на сайте Акорды.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан":

Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) – заведующему отделением ГКП "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) – главному врачу ГКП "Областная клиническая инфекционная больница", Актюбинская область.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Қазақстанның Еңбек Ері (Герой Труда Казахстана) - высшая степень отличия Республики Казахстан, присваиваемая за выдающиеся достижения в экономическим и социально-гуманитарном развитии страны. Является высшей степенью отличия наряду с орденом "Алтын Қыран" и званием "Халық Қаһарманы". Учреждена 1 декабря 2008 года.

Лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Ері", вручается знак особого отличия — Золотая звезда и орден "Отан".

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