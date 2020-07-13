Что известно о награжденном Токаевым погибшем враче из Актобе

С первых дней возникновения очагов коронавирусной инфекции в регионе под руководством Калихана Козбагарова была организована работа по борьбе с ее распространением.

Козбагаров Калихан Есбосынович посмертно награжден Президентом РК званием "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан". Он работал главным врачом ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" Актюбинской области, передает zakon.kz.

Калихану Есбосыновичу было 60 лет. В медицине он проработал 36 лет.

Уроженец Актюбинской области, Калихан Есбосынович окончил Актюбинский государственный медицинский институт, лечебный факультет в 1983 году. По окончании интернатуры на базе областной клинической больницы был направлен в районную больницу Хромтау для работы врачом-инфекцинистом. В 1985 году переведен врачом-невропатологом, работал заведующим отделением.

В последующие годы он работал заведующим Хромтауским районным отделом здравоохранения, главным врачом ГККП "Хромтауская центральная районная больница", главным врачом ГКП на ПХВ "Областная клиническая инфекционная больница".

С первых дней возникновения очагов коронавирусной инфекции в регионе под руководством Калихана Козбагарова была организована работа по борьбе с ее распространением. В этот непростой период он подтвердил что является грамотным специалистом, способным организатором и компетентным руководителем.

Возглавляемая им областная клиническая инфекционная больница приняла и продолжает принимать основной удар по лечению пациентов, в том числе с осложнениями.

В трудовом коллективе пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Спасая жизни людей, и отдав свою собственную борьбе с пандемией всегда будет примером для медицинских работников.

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