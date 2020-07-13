Что известно о посмертно награжденном враче из Кокшетау

Исаев Олег Николаевич входил в число десяти лучших врачей анестезиологов Казахстана.

Исаев Олег Николаевич, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" 13 июля награжден посмертно, сообщает zakon.kz.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан", - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

Что известно об Исаеве Олеге Николаевиче?

Он родился в 1967 году в Восточно-Казахстанской области. В 1994 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности: "Лечебное дело". В 2010 году был награжден "Деңсаулық сақтау ісінін үздігі".

Общий стаж работы составляет 26 лет. В Кокшетауской городской многопрофильной больнице проработал 20 лет. С 2006 года являлся заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии этой больницы.

За период своей работы в коллективе зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом. Был целеустремленным, волевым, трудолюбивым, искренним, доброжелательным, любознательным, обладал хорошими организаторскими способностями. Проводил обзор и обсуждение в коллективе периодических изданий "Анестезиология и реаниматология", "Вестник интенсивной терапии". Принимал активное участие в работе общества анестезиологов и реаниматологов, выступал с докладами на актуальные медицинские темы. Регулярно публиковал научные статьи сборниках научных работ.

Исаев Олег Николаевич входил в число десяти лучших врачей анестезиологов Казахстана.

С первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 Исаев Олег Николаевич добросовестно исполнял свой профессиональный долг. Были дни, когда уносила несколько жизней в день, Олег Николаевич оставил свое жилье и специально, добровольно пришел в больницу и более 12 часов на рабочем месте стоял и спасал жизни пациентов. Благодаря его самоотверженному труду, высокому профессионализму, он спасал пациентов, которые были обречены и ему это удавалось. Видя страдания людей, смерть, уносившую жизни, сопереживал и тем самым перенес большой психологический стресс, что впоследствии отразился на снижении защитных свойств его организма.

Его личный героический подвиг, его бесценный труд, труд врача, всегда будет примером для всех медицинских работников. Спасая жизни людей, он отдал свою жизнь в борьбе с пандемией.

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