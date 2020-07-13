Алматинский горсуд закрыт на дезинфекцию
Все сегодняшние процессы откладываются.
Фото : Алматинский городской суд13 июля 2020, 11:54
Алматинский горсуд закрыли на дезинфекцию, передает zakon.kz.
Внимание Уважаемые граждане! Алматинский городской суд закрыт до 14.07.2020 года для проведения дезинфекционных работ. Все сегодняшние процессы откладываются, о дате следующих процессов будет сообщено дополнительно, - сказано в сообщении суда.
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