Алматинский горсуд опроверг информацию о недопуске адвокатов на процесс по делу Дикого Армана
Фото: Zakon.kz
14 сентября 2023 года в Сети появилась информация о якобы недопуске адвокатов на процесс по уголовному делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана). Ее опровергли в пресс-службе Алматинского городского суда, сообщает Zakon.kz.
Как следует из опровержения, размещенного в Facebook горсуда, всем участникам процесса заранее были направлены уведомления о месте проведения, маршруте подъезда и прохода в здание учреждения 72.
"Ряд лиц пытались пройти через служебный вход, через который осуществляется привод подсудимых. Им дополнительно разъяснена схема входа через основной КПП учреждения. Пользование ноутбуками, планшетами и иными девайсами не запрещалось, так как заседание проходит в открытом режиме".Пресс-служба Алматинского горсуда
В ведомстве отметили, что проблемы с использованием девайсов могут носить технический характер, так как на территории СИЗО ограничено использование сотовой связи.
"Поскольку здание учреждения 72 является особо охраняемым объектом, при допуске на территорию проводится проверка на основании документов, удостоверяющих личность".Пресс-служба Алматинского горсуда
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