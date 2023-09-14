Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинский горсуд опроверг информацию о недопуске адвокатов на процесс по делу Дикого Армана

Алматинский горсуд опроверг информацию о недопуске адвокатов на процесс по делу Дикого Армана Фото: Zakon.kz
14 сентября 2023 года в Сети появилась информация о якобы недопуске адвокатов на процесс по уголовному делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана). Ее опровергли в пресс-службе Алматинского городского суда, сообщает Zakon.kz.

Как следует из опровержения, размещенного в Facebook горсуда, всем участникам процесса заранее были направлены уведомления о месте проведения, маршруте подъезда и прохода в здание учреждения 72.

"Ряд лиц пытались пройти через служебный вход, через который осуществляется привод подсудимых. Им дополнительно разъяснена схема входа через основной КПП учреждения. Пользование ноутбуками, планшетами и иными девайсами не запрещалось, так как заседание проходит в открытом режиме".Пресс-служба Алматинского горсуда

В ведомстве отметили, что проблемы с использованием девайсов могут носить технический характер, так как на территории СИЗО ограничено использование сотовой связи.

"Поскольку здание учреждения 72 является особо охраняемым объектом, при допуске на территорию проводится проверка на основании документов, удостоверяющих личность".Пресс-служба Алматинского горсуда

Читайте также

Главный военный прокурор о Челахе: Он каждый год подает заявления, а новых деталей нет
Главный военный прокурор о Челахе: Он каждый год подает заявления, но новых деталей нет
Как Токаева встретили в Таджикистане
Как Токаева встретили в Таджикистане
Казахстан суицид срочника
Суицид срочника в Жамбылской области: военная прокуратура намерена обжаловать приговор
Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Ксения Собчак обратилась к мужу
Ксения Собчак обратилась к мужу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления