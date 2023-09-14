Алматинский горсуд опроверг информацию о недопуске адвокатов на процесс по делу Дикого Армана

14 сентября 2023 года в Сети появилась информация о якобы недопуске адвокатов на процесс по уголовному делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана). Ее опровергли в пресс-службе Алматинского городского суда, сообщает Zakon.kz.

Как следует из опровержения, размещенного в Facebook горсуда, всем участникам процесса заранее были направлены уведомления о месте проведения, маршруте подъезда и прохода в здание учреждения 72.

"Ряд лиц пытались пройти через служебный вход, через который осуществляется привод подсудимых. Им дополнительно разъяснена схема входа через основной КПП учреждения. Пользование ноутбуками, планшетами и иными девайсами не запрещалось, так как заседание проходит в открытом режиме". Пресс-служба Алматинского горсуда

В ведомстве отметили, что проблемы с использованием девайсов могут носить технический характер, так как на территории СИЗО ограничено использование сотовой связи.