Казахстанцев возмутило, что врачей в Шымкенте выставили вдоль дороги

Оказалось, это была инициатива главного врача областного туберкулезного диспансера.

В Шымкенте врачи выстроились в ряд у дороги, чтобы почтить память умерших от коронавируса. Пользователям соцсетей это не понравилось. Оказалось, что флешмоб организовал главврач областного туберкулезного диспансера, передает zakon.kz.

В то время, как врачи всего Казахстана почтили память умерших от COVID-19 минутой молчания во дворах больниц, в которых работают, врачей Шымкента вывели стоять у дороги.

Пользователям соцсетей это не понравилось.

Что за фарс устроили? Кто сегодня устроил это позорище! Шымкентский флешмоб в память о погибших от ковида. Живая стена из тех, кто сегодня-завтра может оказаться в черном списке жертв коронавируса! Когда начнут уважать врачей, - написала в Facebook Зауре Мирзаходжаева.

В акимате и Управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что больница относится к территории Туркестанской области.

В Управлении здравоохранения региона инцидент не прокомментировали.

Зато замакима области Сакен Калкаманов рассказал, что это был за флешмоб. Он написал у себя в Facebook, что в трех точках с соблюдением санитарныx норм проводилась траурная церемония.

Минуту молчания провели у главного флага в Туркестане - там были полицейские, у городской поликлиники стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат.

При этом главный врач областного туберкулезного диспансера в Шымкенте проявил не нужную инициативу и вывел весь коллектив (врачей, медсестер) больницы на дорогу. Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечён к ответственности, - сообщил Калкаманов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!