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Главврача роддома осудили за коррупцию в Шымкенте

Главврача роддома осудили за коррупцию в Шымкенте , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 22:03 Фото: pixabay
Главного врача и бухгалтера Туркестанского областного роддома №1 суд признал виновным в получении взятки и растрате вверенного имущества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar, перед судом также предстал взяткодатель и бизнесмен в одном лице, а также четвертый участник дела. Им оказался предприниматель, его признали виновным в хищении чужого имущества.

"Отопительный котел, который стоил около 13 млн тенге, в договоре на госзакупки они оценили в 15 млн. Посредником в деле оказался руководитель ТОО. На его счет поступили деньги и часть из суммы он должен был передать. По факту передачи этих государственных денег было возбуждено и рассмотрено уголовное дело", – сказала председатель межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Айнель Оракбаева.

В суде вина подсудимых полностью доказана. Всех четверых участников дела приговорили к штрафу. На вердикт судьи повлияло раскаяние обвиняемых, возмещение ущерба, а также наличие малолетних детей на их содержании. Осужденный экс-главврач и бухгалтер должны выплатить государству по 27 млн тенге, а бизнесмены – по 15 и 20 млн тенге.

Ранее сообщалось о другом приговоре по факту хищений госсредств. Суд приговорил к семи годам экс-бухгалтера одной из школ Актобе. Его признали виновным в хищении свыше 400 млн тенге. 

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