Садвакас Байгабулов назначен главным санврачом Атырауской области

Вступив в должность, он рассказал о дополнительных мерах по обеспечению лекарственными препаратами жителей региона.

В Атырауской области назначен новый главный государственный санитарный врач. Им Садвакас Байгабулов, занимавший ранее должность главного санврача на транспорте. Вступив в должность, он рассказал о дополнительных мерах по обеспечению лекарственными препаратами жителей региона, передает zakon.kz.

На сегодня в Атырауской области насчитывается 314 аптек, из них в городе - 223, по розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В целях своевременного обеспечения лекарственными препаратами оптовым складом ТОО "Инкар" 7 июля текущего года завезено 430 наименований лекарственных средств на сумму 220 млн тенге, в том числе антибиотики (азитромицин, цефазолин, цефтриаксон) и метрид, а также жаропонижающие и противовоспалительные средства, - сообщил Байгабулов.

13 июля по 145 аптекам области распределены самые востребованные лекарства среди жителей региона.

Ежедневно проводится мониторинг о наличии этих препаратов в аптеках области.

С целью стабилизации цен и нормы выдачи медикаментов только на курсы лечения заключен меморандум между акиматом области, общественным объединением "ФармҚауымдастық" и Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области.

Также в области создана мобильная группа из контролирующих госорганов, в состав которого вошли специалисты Департамента по мониторингу соблюдения карантинных мер, предельных цен и недопущению спекуляции на лекарственные препараты.

На сегодняшний день Атырауская область относится к регионам, с наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией.

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