Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Антикор проверяет факты хищения средств ФСМС

В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании.

Фото : g-academy.ru13 июля 2020, 20:31

Антикор проверяет распределение зарубежной гуманитарной помощи и факты хищения средств ФСМС, сообщает zakon.kz.

Во исполнения поручения Главы государства Агентством с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, общественности и экспертов начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте – ТОО "СК-Фармация".

В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков.

По всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников компании будут приняты процессуальные решения.

Наряду с этим, Агентством проверяется распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19.

Также сообщаем, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования" путем завышения стоимости закупаемых услуг, - говорится в сообщении ведомства.

Работа в данном направлении продолжается.

10 июля текущего года главы "СК-Фармация" и ФСМС покинули свои должности после того, как Касым-Жомарт Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты