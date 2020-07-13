Антикор проверяет факты хищения средств ФСМС

В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании.

Антикор проверяет распределение зарубежной гуманитарной помощи и факты хищения средств ФСМС, сообщает zakon.kz.

Во исполнения поручения Главы государства Агентством с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, общественности и экспертов начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте – ТОО "СК-Фармация".

В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков.

По всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников компании будут приняты процессуальные решения.

Наряду с этим, Агентством проверяется распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19.

Также сообщаем, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования" путем завышения стоимости закупаемых услуг, - говорится в сообщении ведомства.

Работа в данном направлении продолжается.

10 июля текущего года главы "СК-Фармация" и ФСМС покинули свои должности после того, как Касым-Жомарт Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.

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