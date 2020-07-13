Токаев призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности

Без этого положительного результата в борьбе против пандемии не будет, - президент РК.

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Он написал твит, в котором призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

Обращаю внимание граждан на исключительную важность соблюдения личных мер предосторожности, включая социальное дистанцирование, ношение масок, гигиену. Без этого положительного результата в борьбе против пандемии не будет. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 13, 2020

Обращаю внимание граждан на исключительную важность соблюдения личных мер предосторожности, включая социальное дистанцирование, ношение масок, гигиену. Без этого положительного результата в борьбе против пандемии не будет.

Ранее президент сообщил, что карантин в Казахстане продлевают до конца июля. Нуждающимся выплатят 42,5 тыс. тенге за июль.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!