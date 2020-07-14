Локдаун продлен в Казахстане до 2 августа

Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели - Мамин.

Жесткий карантин продлен до 2 августа в стране, передает zakon.kz.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Аскар Мамин.

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Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели - с 20 июля по 2 августа, - сказал он.

Мамин поручил Министерству здравоохранения, акиматам и другим госорганам продолжить дальнейшую реализацию мер по соблюдению карантина.

Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам, - подчеркнул Мамин.

Касым-Жомарт Токаев 13 июля сообщил о продлении в стране локдауна до конца июля. При этом он отметил, что нуждающимся будут выплачены 42 500 тенге за июль.

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