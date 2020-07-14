Акима Алматы заметили у очереди около аптеки
Аким Алматы решил лично убедиться в ситуации с лекарственными препаратами - пояснили в пресс-службе.
Фото : кадр видео14 июля 2020, 13:42
Акима Алматы Бакытжана Сагинтаева сняли на видео около Центральной аптеки в Алматы, передает zakon.kz.
На записи видно, что он в сопровождении провизора общается со стоящими в очереди людьми.
Аким Алматы решил лично убедиться в ситуации с лекарственными препаратами, - пояснили в пресс-службе акима города.
видео: За нами уже выехали/telegram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031844-889576fab5f4f59abb2bd91aec2e7f1b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...