Акима Алматы заметили у очереди около аптеки

Аким Алматы решил лично убедиться в ситуации с лекарственными препаратами - пояснили в пресс-службе.

Акима Алматы Бакытжана Сагинтаева сняли на видео около Центральной аптеки в Алматы, передает zakon.kz.

На записи видно, что он в сопровождении провизора общается со стоящими в очереди людьми.

Аким Алматы решил лично убедиться в ситуации с лекарственными препаратами, - пояснили в пресс-службе акима города.

видео: За нами уже выехали/telegram

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