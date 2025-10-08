#АЭС в Казахстане
Общество

Полиция Алматы нагрянула в аптеки, после чего обратилась к их руководителям

аптека, фармацевт, касса, лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 10:51 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы выявили нарушения в сфере оборота лекарственных препаратов. Об этом сегодня, 8 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе ДП южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка нагрянули в аптеки в рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Дәрмек", направленной на пресечение нарушений в сфере легального оборота лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

"В ходе проверок сотрудники полиции совместно с представителями контролирующих органов выявили ряд нарушений правил хранения, учета и отпуска препаратов, находящихся под строгим государственным контролем. По итогам работы несколько аптечных и медицинских организаций привлечены к ответственности, а также возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения порядка хранения сильнодействующих веществ".Пресс-служба ДП Алматы

Отмечается, что из незаконного оборота изъяты партии медицинских препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также прекурсоры, используемые для их производства.

"Подобные проверки мы проводим регулярно. Цель не в наказании, а в предотвращении возможной утечки лекарственных средств, предназначенных для медицинских целей, в теневой оборот. Контроль за сферой легального оборота – один из ключевых инструментов профилактики наркопотребления", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности (УПН) ДП Алматы Мурат Жумабаев.

В связи с этим полиция обратилась к руководителям аптек и медицинских учреждений, которым напомнила о необходимости строгого соблюдения правил учета и хранения препаратов, находящихся под контролем государства.

Ранее сообщалось, что 22-летняя алматинка попала в серьезные неприятности, приехав в Текели. Почему – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
