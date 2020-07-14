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Нурымбетов: Я критично отношусь к уровню зарплат в стране

77% работающего населения получает меньше 200 тыс. тенге - министр.

Фото : Хабар 2414 июля 2020, 16:00

Министр труда и социальной защиты населения Казахстане не доволен уровнем установленной минимальной заработной платы (МЗП). Об этом он сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент zakon.kz.

Я отношусь к уровню зарплаты в стране не положительно. По данным комитета по статистике, средняя заработная плата чуть не дотягивает до 200 тыс. тенге в стране, это до уплаты налогов, значит на руки получают и того меньше. Причем, 77% работающего населения, у которых средняя вышла 200 тыс. тг., получают меньше 200 тыс. тенге. Есть такое понятие "медианная зарплата", когда мы берем половину всех работников и делим. То здесь зарплата получается не более 125 тыс. тенге, - сообщил Биржан Нурымбетов.

Он отметил, что его ведомство давно говорит о необходимости повышения доходов населения, от которых зависят вопросы повышения адресной социальной помощи и социального обеспечения. А потому Минтруда проводит работу с работодателями по системному повышению заработных плат.

Со своей стороны у государства есть единственный показатель в Трудовом Кодексе, который регулируется законом – это МЗП, к которой я также отношусь критично. Она сегодня у нас не большая, и мы считаем, что нужно ее поэтапно повышать. Конечно, сейчас не те времена, это расходное мероприятие, но, тем не менее, в документе стратегического развития страны до 2025 года поэтапное повышение МЗП мы все-таки заложили, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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