#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Финансы

В Минздраве высказались о зарплатах врачей

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 14:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года прокомментировал видео о том, что патологоанатом в Казахстане получает зарплату 120 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Муратов согласен с тем, что врачи зарабатывают мало.

"Если вы дадите информацию, я могу разобраться. Возможно, были какие-то иные вычеты. В целом в системе медианная зарплата у врачей около 400 тыс. тенге. А патологонатом – это доктор и у него примерно в таком районе должна быть заработная плата. Честно, мое личное мнение – мало, мало мы врачам платим", – сказал он.

По его словам, врачевание, клиническая медицина во всем мире одна из высокооплачиваемых профессий.

"Но надо понимать в целом текущую экономическую ситуацию в стране. Мы сейчас, к сожалению, больше чем обеспечиваем врачей, больше не можем", – добавил вице-министр.

При этом он напомнил, что все больницы и поликлиники имеют возможность зарабатывать деньги и оказывать иные услуги, которые не входят в ГОБМП и не компенсируются ФСМС.

"Это какие-то сервисные услуги. Например, некоторые роженицы хотят выбрать себе доктора или акушера отдельно. Эти деньги больница себе не оставляет, они все выплачивают в виде дифференцированной оплаты или премиального фонда для работников. В целом, в тех государствах, где более высокие сборы или выплаты, или взносы от работника или физического лица, работодателя, там и зарплаты выше. Все напрямую зависит от ОСМС", – резюмировал спикер.

10 ноября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о зарплате работников Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Обрушение облицовки дома на людей в Астане: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
13:36, Сегодня
Обрушение облицовки дома на людей в Астане: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев
12:58, Сегодня
Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев
Как пациентов с диабетом и ДЦП будут обеспечивать лекарствами
11:49, Сегодня
Как пациентов с диабетом и ДЦП будут обеспечивать лекарствами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: