В Минздраве высказались о зарплатах врачей

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года прокомментировал видео о том, что патологоанатом в Казахстане получает зарплату 120 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Муратов согласен с тем, что врачи зарабатывают мало.

"Если вы дадите информацию, я могу разобраться. Возможно, были какие-то иные вычеты. В целом в системе медианная зарплата у врачей около 400 тыс. тенге. А патологонатом – это доктор и у него примерно в таком районе должна быть заработная плата. Честно, мое личное мнение – мало, мало мы врачам платим", – сказал он.

По его словам, врачевание, клиническая медицина во всем мире одна из высокооплачиваемых профессий.

"Но надо понимать в целом текущую экономическую ситуацию в стране. Мы сейчас, к сожалению, больше чем обеспечиваем врачей, больше не можем", – добавил вице-министр.

При этом он напомнил, что все больницы и поликлиники имеют возможность зарабатывать деньги и оказывать иные услуги, которые не входят в ГОБМП и не компенсируются ФСМС.

"Это какие-то сервисные услуги. Например, некоторые роженицы хотят выбрать себе доктора или акушера отдельно. Эти деньги больница себе не оставляет, они все выплачивают в виде дифференцированной оплаты или премиального фонда для работников. В целом, в тех государствах, где более высокие сборы или выплаты, или взносы от работника или физического лица, работодателя, там и зарплаты выше. Все напрямую зависит от ОСМС", – резюмировал спикер.

