Айзада Курманова стала заместителем акима Павлодарской области

Она будет курировать работу социального блока.

В Павлодарской области назначили нового заместителя акима, передает zakon.kz.

Нового заместителя во время аппаратного совещания представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Он отметил, что Айзада Курманова хорошо ориентируется в вопросах социальной сферы и госуправления и имеет богатый опыт на руководящих должностях в исполнительных и представительных органах власти, - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Айзада Курманова родилась в 1970 году в селе Абай Железинского района. В 1992 году окончила Павлодарский педагогический институт, а в 2015 году - магистратуру Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова по специальности "Государственное местное управление".

Трудовую деятельность начала в 1992 году учителем русского языка и литературы Акшиманской средней школы Майского района. В течение шести лет работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а затем директором этого же учебного заведения. С 1998 по 2002 год была учителем, заместителем директора по воспитательной работе средней школы №10 Экибастуза.

С 2002 года перешла на государственную службу. Работала начальником отдела внутренней политики Экибастуза, заместителем акима Экибастуза и начальником управления внутренней политики Павлодарской области.

С 2011 по 2014 год занимала должность акима Лебяжинского района. С 2014 по 2016 год – первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии "Нұр Отан".

С марта 2016 года до настоящего времени была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, входила в Комитет по экономической реформе и региональному развитию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!