В Восточном Казахстане пневмонию выявляют на ранних стадиях

Восточный Казахстан – регион, где практически наибольшее количество аппаратов компьютерной томографии.

В Восточном Казахстане 15 аппаратов КТ, что в два раза больше, чем во многих других областях, это позволяет обнаружить даже малейшее повреждение легких и своевременно вылечить пневмонию любого типа, сообщает zakon.kz.

Согласно статистике, предоставленной областным управлением здравоохранения количество заболевших бактериальной пневмонией в первом полугодии 2020 года не слишком отличается от аналогичных периодов предыдущих годов. Так, например, в 2018 году за полгода было зафиксировано 6138 случаев заболевания, из них 95 – с летальным исходом, с января по июнь текущего года зарегистрировано 4937 больных пневмонией, число умерших составило 79. Но, вместе с тем, в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции наблюдается рост количества заболевших ковидной пневмонией по всей республике.

Восточный Казахстан – регион, где практически наибольшее количество аппаратов компьютерной томографии, - рассказывает главный пульмонолог региона Загрипа Абдиева. – Поэтому мы выявляем и диагностируем ковидную пневмонию на самых ранних стадиях, когда степень поражения легких составляет 3-5 процентов. Такие пациенты у нас успешно излечиваются.

Но, к сожалению, люди привыкли доверять непроверенной информации. Буквально недавно китайские СМИ распространили данные о том, что в Казахстане якобы зафиксирована вспышка нового вируса, вызывающего смертельную пневмонию, однако это не соответствует действительности. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. Как пояснила Загрипа Абдиева, сейчас идет работа над изменением классификации болезни, что позволит сделать более точной статистику по количеству заболеваемости разными видами пневмоний: бактериальной, вирусной, грибковой и неуточненной этиологии.

Коронавирус вызывает пневмонию, это уже ни для кого не секрет, - говорит пульмонолог. – Естественно, что в связи с распространением инфекции выросла и статистика вирусной пневмонии, причинно-следственная связь понятна. Другой вопрос, что в регионе достаточно и койко-мест, и лекарств, и необходимой техники, чтобы справиться с заболеванием. У нас высокая выявляемость пневмонии на ранних стадиях.

Это подтверждается и историями пациентов. Так, к примеру, у акима Семея Ермака Салимова пневмония была обнаружена на ранней стадии, он уже прошел лечение, выздоровел и приступил к работе. Медработники призывают население не поддаваться панике, которая вызвана информацией извне, а следить за своим состоянием, и в случае обнаружения симптомов обращаться за помощью. Аппараты компьютерной томографии работают 24/7, это позволит своевременно выявить любой тип пневмонии и получить необходимое лечение.

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