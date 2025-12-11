ИИ помогает шымкентским врачам выявлять рак на ранней стадии

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал, что делается для повышения продолжительности жизни жителей региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков отметил, что в Шымкенте за последние три года было открыто 14 новых медицинских учреждений, что позволило снизить среднюю нагрузку на поликлиники с 25 тысяч до 21 тыс. человек. Одним из значимых шагов в модернизации системы здравоохранения стало, по его словам, внедрение искусственного интеллекта, в частности, системы "PACS Systems", стоимость которой составила 2,8 млрд тенге.

"Эта система позволяет осуществлять раннее выявление злокачественных опухолей и других тяжелых заболеваний. В этом году в Шымкенте было проведено 1 102 высокотехнологичные операции, включая 310 кардиохирургических, 33 нейрохирургических операции, а также трансплантацию сердца и 14 трансплантаций почек. Мы также завершили капитальный ремонт двух ключевых медицинских учреждений: Городской клинической больницы №1 и инфекционной больницы. Для службы скорой помощи было закуплено 40 специальных автомобилей, а материально-техническая база медицинских учреждений обновлена с 79% до 90%", – добавил он.

В Шымкенте также строится реабилитационный центр на 150 мест, выделен земельный участок площадью 6,2 га для строительства родильного дома на 200 мест.

"В целях улучшения доступности экстренных медицинских услуг в трех микрорайонах города были построены сервисные центры, а в следующем году запланировано строительство еще двух центров. Также активно ведется строительство реабилитационного центра на 150 мест. Для строительства нового родильного дома на 200 мест был выделен земельный участок площадью 6,2 га", – подчеркнул аким.

Значительно улучшились, по данным Габита Сыздыкбекова, и показатели обеспечения питьевой водой, электричеством и газом.

"В Шымкенте в этом году около 11 тыс. человек в микрорайонах "Кызылжар-2", "Ақжайық" и "Тұран" были обеспечены централизованным питьевым водоснабжением. За счет средств спонсоров в населенные пункты Текесу и Айколь проложены 32 км водопроводных сетей и подключены к централизованной системе", – сообщил он.

Подключены в этом году к качественной электроэнергии около 13 тыс. человек. Сообщается, что введена в эксплуатацию подстанция "Ақжар", а увеличение мощности подстанции "Қазығұрт" позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение около 40 тыс. потребителей и производственных объектов.

"К газоснабжению подключено около 25 тыс. жителей. В результате, 99,9% жителей города обеспечены питьевой водой, 100% – электричеством, 98% – природным газом. В сфере уличного освещения за последние два года были освещены 4 686 улиц, и к концу года все улицы города будут обеспечены освещением на 100%", – отметил Г. Сыздыкбеков.

Ранее аким Шымкента рассказал, какие инфраструктурные проекты реализуются в городе.