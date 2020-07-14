Какие штрафы грозят отдыхаюшим в курортных зонах Акмолинской области

Наступившая жара поспособствовала тому, что пляжи в озерах Бурабайской и Зерендинской курортных зон были переполнены отдыхающими, особенно в выходные дни.

Несмотря на запрет деятельности общественных пляжей население продолжает игнорировать постановления главного санитарного врача Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на областной центр COVID – 19.

Наступившая жара поспособствовала тому, что пляжи в озерах Бурабайской и Зерендинской курортных зон были переполнены отдыхающими, особенно в выходные дни. Тому подтверждение – фотографии сотен отдыхающих горожан в социальных сетях.

По словам руководителя облуправления туризма Уалихана Габдуллина специалисты санитарных служб неоднократно просили население не выезжать на ближайшие водоемы в целях снижения заражения коронавирусной инфекции.

В регионе созданы мониторинговые группы по проверке пляжей. Ситуация взята под особый контроль руководством области. Еще раз скажу, что нельзя отдыхать на общественных и арендуемых пляжах в водоемах. Жители, нарушившие Постановление будут наказаны согласно статьи 425 Кодекса РК об административных правонарушениях, - отметил Уалихан Габдуллин.

К слову, деятельность общественных пляжей была официально запрещена постановлением санитарного врача еще 4 июля. Нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия согласно действующего законодательства населения, а также гигиенических нормативов, влечет штраф на физических лиц в размере - 30, на юридических лиц – от 230 до 1600 МРП.

Кроме того, действие, повлекшее причинение вреда здоровью человека влечет еще большие штрафы с приостановлением деятельности субъектов предпринимательства.

Данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране в целом.

Также, увеличение прироста случаев заражения наблюдается в ближайших населенных пунктах уникального озера - Кобейтуз (Ерейментауский район), ставшее локацией для столичных любителей живописных кадров.

Эпидемиологическая ситуация в области продолжает оставаться нестабильной. Одно из причин ухудшения - непрекращаюшийся поток отдыхающих в водоемах области.

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