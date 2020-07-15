Один рабочий погиб, другой пострадал при демонтаже здания в Карагандинской области

За нарушение правил охраны труда виновным грозит до 5 лет тюрьмы.

ЧП произошло на стройке в поселке Топар Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Кусок бетонной плиты насмерть задавил человека. Рабочие разбирали здание на территории одного из предприятий.

При подъеме краном бетонной плиты она раскололась напополам и упала на мужчину. Он погиб на месте. Зацепило и его 40-летнего напарника.

У него перелом тазовой кости без смещения, состояние относительно удовлетворительное, стабильное. Жизни ничего не угрожает, получает консервативное лечение, - рассказал руководитель ситуационного центра карагандинской области Ерик Шонбаев.

За нарушение правил охраны труда виновным грозит до 5 лет тюрьмы. Начато расследование.

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