Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате из-за нарушения охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, на производстве в районе 16:00 погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.

Трагедию прокомментировали в полиции области.

"По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование", – пояснили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в Астане дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля.