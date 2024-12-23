Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате
Фото: primeminister.kz
Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате из-за нарушения охраны труда, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz, на производстве в районе 16:00 погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.
Трагедию прокомментировали в полиции области.
"По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование", – пояснили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что в Астане дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля.
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