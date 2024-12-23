#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
523.72
544.09
5.2
Происшествия

Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате

Рабочий погиб на МАЭК, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 21:55 Фото: primeminister.kz
Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате из-за нарушения охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, на производстве в районе 16:00 погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.

Трагедию прокомментировали в полиции области.

"По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование", – пояснили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в Астане дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Стихийный каток появился в результате ДТП в Павлодаре
Происшествия
21:16, Сегодня
Стихийный каток появился в результате ДТП в Павлодаре
Врачи рассказали о состоянии учителя, упавшего с высоты во время украшения новогодней елки в Семее
Происшествия
20:57, Сегодня
Врачи рассказали о состоянии учителя, упавшего с высоты во время украшения новогодней елки в Семее
В центре Алматы часть жителей остались без отопления: прорвало трубу
Происшествия
17:26, Сегодня
В центре Алматы часть жителей остались без отопления: прорвало трубу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: