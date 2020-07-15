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Одна из богатейших стран мира пережила рекордный спад

Это самое большое падение с момента объявления независимости Сингапура в 1965 году.

Фото : Pixabay15 июля 2020, 09:18

Экономика Сингапура сократилась на 41,2 процента во втором квартале этого года по сравнению с первым из-за последствий пандемии коронавиурса, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Это стало вторым квартальным падением подряд, что означает техническую рецессию. В первом квартале ВВП сократился на 3,3 процента. В годовом выражении экономика одной из богатейших стран мира пережила рекордное падение в 12,6 процента — самое большое с момента объявления независимости Сингапура в 1965 году.

Производство снизилось на 23,1 процента, объем строительства упал на 95,6 процента в поквартальном выражении, а спад в сфере услуг составил 37,7 процента. По итогам года ВВП Сингапура может просесть на 4–7 процентов, что станет самым большим сокращением в истории государства.

В июне стало известно, что власти Сингапура выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве прямой помощи людям на фоне пандемии коронавируса. На поддержку экономики страны направлено 20 процентов от ВВП (70,3 миллиарда долларов).


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