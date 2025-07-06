В ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя

Самый большой госдолг на одного жителя страны в 2024 году был в Сингапуре и США, где показатели превысили 100 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, которое ссылается на данные Организации Объединенных Наций, суверенная задолженность на одного человека в прошлом году увеличилась сразу в 134 странах, а снизилась – в 48 государствах.

Самый большой показатель – в Сингапуре, где госдолг на одного человека увеличился за 2024 год на 10,5 тысячи долларов, составив 158 тысяч долларов. В США же сумма впервые превысила отметку в 100 тысяч долларов: показатель вырос на 5,8 тысячи долларов – до 103,7 тысячи.

Тройку лидеров замыкает Япония, где суверенная задолженность на одного жителя, наоборот, сократилась – сразу на 4,3 тысячи долларов, составив 76,9 тысячи.

Среди топ-10 стран сокращение госдолга на жителя в прошлом году зафиксировала только Исландия – на 511 долларов, до 51,5 тысячи. Остальные же нарастили суверенную задолженность.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 июля 2025 года, подписал именуемый им лично "большой прекрасный" законопроект о сокращении налогов. Кроме сокращения налогов, речь в законопроекте идет о возможном повышении потолка американского госдолга на более чем четыре триллиона долларов.