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Мир

В ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 13:46 Фото: pixabay
Самый большой госдолг на одного жителя страны в 2024 году был в Сингапуре и США, где показатели превысили 100 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, которое ссылается на данные Организации Объединенных Наций, суверенная задолженность на одного человека в прошлом году увеличилась сразу в 134 странах, а снизилась – в 48 государствах.

Самый большой показатель – в Сингапуре, где госдолг на одного человека увеличился за 2024 год на 10,5 тысячи долларов, составив 158 тысяч долларов. В США же сумма впервые превысила отметку в 100 тысяч долларов: показатель вырос на 5,8 тысячи долларов – до 103,7 тысячи.

Тройку лидеров замыкает Япония, где суверенная задолженность на одного жителя, наоборот, сократилась – сразу на 4,3 тысячи долларов, составив 76,9 тысячи.

Среди топ-10 стран сокращение госдолга на жителя в прошлом году зафиксировала только Исландия – на 511 долларов, до 51,5 тысячи. Остальные же нарастили суверенную задолженность.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 июля 2025 года, подписал именуемый им лично "большой прекрасный" законопроект о сокращении налогов. Кроме сокращения налогов, речь в законопроекте идет о возможном повышении потолка американского госдолга на более чем четыре триллиона долларов.

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Андрей Дюсупов
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