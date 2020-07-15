Программы поддержки помогают фермерам расширить хозяйство

В прошлом году в Туркестанской области через Фонд на закуп более двух тысяч голов крупного рогатого и 20,6 тысяч голов мелкого рогатого скота направлено 1,9 млрд тенге.

Льготная программа позволила начинающему фермеру из города Арыси приобрести за рубежом племенной скот и перейти на новую ступень развития, сообщает zakon.kz.

Три года назад в Ходжатогайском сельском округе города Арыси открылось крестьянское хозяйство «Мамыт», которое возглавляет Нагима Сейтмуратова. Помимо сотни местных коров и пары десятков лошадей здесь содержатся 112 коров симментальской породы, завезенных из Словакии.

Решение заняться племенным животноводством родилось в семье Мамыт неслучайно. Ведь регион, с его пастбищами и климатом, выгоден для скотоводства.

Сначала мы закупили местных коров, чтобы набраться опыта, - рассказывает глава хозяйства Нагима Сейтмуратова. – Потом решили импортировать племенных животных, построили базу и дополнительные помещения. В Фонде финансовой поддерж­ки сельского хозяйства оформили кредит на покупку животных из-за рубежа.

Так в хозяйстве появились симменталы. Провели искусственное оплодотворение племенным материалом, к осени получат первый приплод, а значит, и молоко.

Займы на развитие животноводства выдаются в сумме до 30 млн тенге, – рассказывает директор Туркестанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухит Жуасбай. – Фермеры могут приобрести КРС и МРС, лошадей, верблюдов, других сельхозживотных, птиц, медоносных пчел, рыб.

В основе устойчивого партнерства КХ «Мамыт» и Фонда лежат удобные условия кредитования: низкая процентная ставка, льготный период по выплате, приемлемая залоговая политика.

В ближайшее время хозяйство планирует выращивать зерновые и кормовые культуры, развивать мясное направление. И таких примеров в области немало: в прошлом году через Фонд на закуп более двух тысяч голов крупного рогатого и 20,6 тысяч голов мелкого рогатого скота направлено 1,9 млрд тенге.

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