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Отошли воды: беременную женщину спасли в буран на трассе в Акмолинской области

Отошли воды: беременную женщину спасли в буран на трассе в Акмолинской области Фото: pixabay
26 человек и 100 голов мелкого рогатого скота спасены в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, за сутки спасли и доставили в пункты обогрева 26 человек. Среди спасенных были три гражданина России, один ребенок, роженица и 100 голов мелкого рогатого скота.

"Спасатели Ерейментауского района во главе с начальником ОЧС Амангельды Доскеновым вновь спасли беременную женщину. У роженицы на 39 недели беременности отошли воды по пути в больницу. Спасатели совместно с акушерами доставили женщину в больницу. На данный момент состояние женщины стабильное", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что три водителя на двух КамАЗах оказались в снежной ловушке в Жаркаинском районе. На помощь пришли спасатели Костанайской области. В камазах находилось 100 баранов. Для скота был организован подвоз сена. Водителей накормили и расположили в одном из пунктов эвакуации Жаркаинского района.

8 февраля по области вводилось ограничение на движение автотранспортов на 17 участках автодороги республиканского значения. ДЧС Акмолинской области просит людей не игнорировать штормовые предупреждения и воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. 

Ранее сообщалось, что фельдшеры в Хромтау Актюбинской области с трудом могут добраться до пациентов. Они вынуждены ползти по сугробам, чтобы оказать медицинскую помощь пациентам. 

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Диана Абдуллаева
Акмолинская область
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