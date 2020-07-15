В Минздраве назвали инициатора флэшмоба врачей в День траура
Министерство здравоохранения не инициировало такой флешмоб - Бюрабекова.
Фото : dn.iz.ru15 июля 2020, 12:06
Флэшмоб врачей в День траура по умершим от коронавируса - инициатива Ассоциации медицинских работников. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz.
Напомним, 13 июля врачи в Казахстане выстраивались вдоль дороги, чтобы почтить память коллег минутой молчания.
Министерство здравоохранения не инициировало такой флешмоб и выразить свою скорбь в честь памяти жертв пандемии я думаю, что это гражданский долг каждого из нас. Инициатива по выходу врачей исходила от ассоциации медицинских работников. Наша задача была, как министерства здравоохранения обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, мы напомнили какая социальная дистанция должна быть между людьми и обязательно, чтобы соблюдался режим ношения масок, - сказала Бюрабекова.
При этом, она отметила, что вопрос наказания кого-либо за выражение своих чувств не должен рассматриваться.
Все-таки это личная инициатива граждан, кто выразил свою скорбь и почтил память погибших, мне кажется, что здесь вопрос о наказании не должен стоять, - прокомментировала она.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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