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Общество

В Минздраве опубликовали важную информацию касательно детских медосмотров

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 18:42 Фото: pixabay
В период летних каникул в Казахстане проходит профилактическая кампания "Здоровое лето – 2025", инициированная Министерством здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Главная цель кампании – сохранение и укрепление здоровья детей в летний период. В рамках мероприятий школьники смогут пройти профилактические медицинские осмотры, а их родители – принять участие в просветительских встречах и лекциях по месту жительства. Также предусмотрено обучение для школьных медработников.

Отмечается, что в поликлиниках будут организованы Дни открытых дверей и специальные акции под названием Проверь свое здоровье, в рамках которых дети смогут пройти дополнительное обследование.

Особое внимание в этом году уделено детям с хроническими заболеваниями. Для них предусмотрены мероприятия по оздоровлению и наблюдению в течение всей кампании.

В ведомстве подчеркнули важность участия родителей в акции: "Совместными усилиями мы можем сделать лето не только интересным, но и полезным для здоровья наших детей".

Кампания охватывает все регионы страны и будет проводиться в течение всего летнего периода.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения приказом от 26 июня 2025 года внесла изменения в перечень медицинских специальностей программ резидентуры. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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