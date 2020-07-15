Алия Рустемова стала исполняющей обязанности главы горздрава Нур-Султана

Ранее она была заместителем руководителя

Обязанности руководителя Управления здравоохранения Нур-Султана выполняет Алия Рустемова, передает zakon.kz.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что глава горздрава Нур-Султана Сауле Кисикова покинула свою должность. Она стала руководителем Медицинского центра Управления делами Президента.

Теперь обязанности главы Управздрава исполняет ее заместитель Алия Рустемова, сообщили в акимате Нур-Султана.

Алия Рустемова родилась в 1970 году. Окончила лечебный факультет Алматинского государственного медицинского института (1992), Казахский научно-исследовательский институт (2000), Кыргызский Медицинский университет (2013), Жетысуский государственный университет им.И. Жансугурова по специальности "финансы" (2007).

Является доктором медицинских наук.

В разные годы работала врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице, клиническим ординатором Казахстанского научно-исследовательского института, заместителем главного врача поликлиники в Талгаре, начальником отдела Департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области, заместителем руководителя Департамента Комитета труда, социально защиты и миграции по Астане.

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