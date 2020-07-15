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Ребенок и пытавшиеся его спасти взрослые утонули возле Темиртау

Погибли три человека.

Фото : Surat Rakyat15 июля 2020, 21:58

10-летний ребенок и пытавшиеся его спасти двое взрослых утонули возле Темиртау, сообщает zakon.kz.

В Instagram-паблике patriotkaragandy говорится, что трагедия произошла сегодня, 15 июля в три часа дня. Десятилетняя девочка и восьмилетняя девочка купались в необорудованном месте. Вскоре девочки начали тонуть. Увидев это, к ним на помощь поспешили их родные, находившиеся на берегу - девушка 2002 года рождения и парень 1996 года рождения.

Им удалось спасти только 8-летнюю девочку - малышка выбралась на берег. Но сами спасители и вторая 10-летняя девочка утонули, - рассказала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Тела утонувших извлечены из воды очевидцами и прибывшими спасателями.

Еще один случай произошел сегодня на реке Старый Камень в​ Бухар-Жырауском районе вблизи поселка Курылыс. Местными жителями обнаружена и извлечена из воды девочка 2011 года рождения.

Девочка утонула во время купания в необорудованном месте, - сообщила Жанна Дауренбекова.


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