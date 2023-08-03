Ребенок и взрослый утонули в Таразе
Фото: pixabay
По информации регионального ДЧС, на реке Талас утонули два человека. Один из погибших – десятилетний мальчик, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области 3 августа, трагическое происшествие случилось еще 31 июля.
"31 июля в 15:07 поступило сообщение о том, что в районе ЖГРЭС города Тараз, на реке Талас, утонули два человека в возрасте 10 лет и 24 лет. На месте происшествия водолазами-спасателями проведены оперативно-розыскные работы, извлечены тела двух утонувших человек", – сообщили в региональном ДЧС.
Ранее сообщалось, жители каких регионов Казахстана чаще всего тонут на водоемах.
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